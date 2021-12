Dopo essersi costituito, ha rifiutato di sottoporsi al test con l'etilometro il 23enne che al volante di una Smart ha travolto e ucciso in via Bacaredda a Cagliari, Luigi Passoni, 68 anni, che stava attraversando la strada.

Il giovane, che dopo l’incidente era scappato, per poi presentarsi successivamente in Questura. Quindi è stato denunciato per omissione di soccorso e omicidio stradale.

Ora, però la polizia locale, che si sta occupando delle indagini, farà scattare nei suoi confronti anche le accuse previste per la guida in stato d’ebbrezza, come previsto per chi si sottragga all’alcoltest.

Dopo essersi costituito, il giovane è stato sentito dagli agenti della polizia locale che stanno lavorando per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. La Smart a bordo della quale viaggiava è finita sotto sequestro.

