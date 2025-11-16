Un impiegato di 28 anni è stato arrestato questa mattina a Cagliari dai carabinieri per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il blitz nell’abitazione del giovane dopo un’attività investigativa durata qualche settimana: la perquisizione ha permesso di individuare due chilogrammi di marijuana, suddivisi in tre confezioni termosaldate, oltre a due bilancini di precisione, materiale utile al confezionamento delle dosi, e un panetto di burro alla marijuana del peso di 285 grammi.

Proprio quest’ultimo ritrovamento ha destato particolare attenzione: il prodotto era stato ottenuto mediante un processo artigianale in cui il burro è stato sciolto e mescolato con dell'olio ricavato dalla cannabis, anch’esso rinvenuto durante la perquisizione, fino a ottenere un composto uniforme destinato alla successiva solidificazione.

Secondo quanto ricostruito, il burro sarebbe servito alla realizzazione di dolci a base di cannabis, pratica pericolosa e diffusa soprattutto in alcuni ambienti giovanili ma che, fino ad oggi, non aveva mai trovato riscontro nelle indagini condotte dal Comando Provinciale di Cagliari.

Il 28enne è stato quindi accompagnato in caserma e, terminate le formalità di rito, sottoposto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida già fissata dall’Autorità Giudiziaria.

(Unioneonline/v.l.)

