Si svolgerà dal 14 al 18 luglio prossimi a Cagliari la prima edizione della “Settimana ciclistica italiana sulle strade della Sardegna”, un progetto presentato oggi in Municipio.

"Una bella occasione – ha detto il sindaco, Paolo Truzzu - per fare promozione del territorio e abbinare lo sport alla nostra città". Insieme al primo cittadino, hanno preso parte all'incontro anche il vice sindaco, Giorgio Angius, e l'assessore delle politiche della sicurezza, sport e patrimonio, Carlo Tack.



La macchina organizzativa, curata da Great Events e da G.S. Emilia, rappresentate a Palazzo Civico rispettivamente da Carmelo Mereu e Adriano Amici, è già partita. La manifestazione internazionale coinvolgerà le più importanti squadre professionistiche del mondo del ciclismo, in una cinque giorni particolarmente suggestiva.

Oltre mille persone - tra atleti, tecnici e membri dell'organizzazione – comporranno la carovana che partirà da Alghero il 14 luglio per poi arrivare nel capoluogo sardo dove la corsa si concluderà. La Alghero-Sassari sarà la tappa d'esordio, mentre la seconda porterà i corridori da Sassari a Oristano. Per la terza tappa, la carovana si sposterà verso Cagliari dove ci sarà l'arrivo e dove verranno disputate le ultime due tappe. Una toccherà il Sulcis e l'altra l'Ogliastra ma il punto di partenza e arrivo sarà sempre il capoluogo sardo, con il traguardo previsto in viale Diaz sotto la scalinata di Bonaria.

Venticinque squadre partecipanti (sulle oltre trenta candidate), oltre ottocento chilometri da percorrere con circa 180 chilometri a tappa. Hanno già garantito la loro presenza Astana, UAE, Ineos e Movistar.

"Sono orgoglioso - ha commentato Carlo Tack - che la Sardegna e Cagliari in particolare, siano state scelte come sede di una competizione ciclistica di tale livello internazionale".

"Ora dobbiamo fornire tutto il supporto necessario - ha aggiunto Giorgio Angius - per fare in modo che sia per noi una vetrina importante e che faccia da volano, in un periodo così difficile, per la ripresa delle attività, enogastronomiche e turistiche".

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata