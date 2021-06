È Cagliari la provincia italiana più a misura di bambino secondo la classifica redatta dal “Sole 24 Ore” e dedicata alla qualità della vita nelle province secondo i tre target bimbi, giovani e anziani. Il capoluogo sardo si posiziona infatti al primo posto, con 546,3 punti, per benessere di questa fascia di “giovanissimi” cittadini.

Molto bene, sempre per questa fascia d’età, per Oristano, che finisce dopo Udine in terza posizione sul podio con 517,5 punti.

Dodici i parametri considerati: tasso di fecondità, pediatri, posti disponibili negli asili nido, retta media negli asili, spazio abitativo, studenti per classe, scuole accessibili, scuole con palestra o piscina, giardini scolastici, verde attrezzato, indice sport e bambini, delitti denunciati a danno di minori.



Cagliari primeggia per numero di pediatri attivi e offre uno dei rapporti migliori tra retta dell'asilo nido e reddito medio dichiarato, offrendo il posto al 27% dei bambini da 0 a 3 anni.

Scende, invece, al 71° posto (sul totale delle 107 province) per qualità della vita dei giovani – classifica che premia al primo posto la provincia di Ravenna e che vede come provincia meglio posizionata per l’Isola Nuoro, al 31esimo posto – e al 25° per gli anziani, dove a collocarsi al top è la provincia di Trento e, per l’Isola, miglior piazzamento sempre per Nuoro in 11esima posizione.

A Cagliari i residenti sotto i 10 anni sono, però, diminuiti del 14% negli ultimi cinque anni, mentre è cresciuta (+11%) la popolazione anziana.

Ravenna e Trento, invece, sembrano unire diverse generazioni: entrambe, oltre ad essere rispettivamente in cima alle categorie giovani e anziani, si piazzano nella top ten anche delle altre due categorie. E negli ultimi cinque anni, in queste due province, la popolazione giovane, tra i 18 e i 35 anni, risulta in crescita, seppur lieve.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata