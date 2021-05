Oltre 260 casi di Covid in Sardegna nell’ultimo bollettino (LEGGI), con un tasso di positività del 6,9%. Ma le autorità regionali sperano comunque che l’Isola possa conquistare la fascia arancione, abbandonando la zona rossa.

La progressione settimanale dei contagi infatti registra un’incidenza dei contagi sotto la soglia di guardia (132 per 100mila abitanti tra il 12 e il 18 aprile e 119 tra il 19 e il 25), con un rapporto positivi-tamponi poco sopra il 4%.

L’assessore regionale alla Sanità Maria Nieddu manifesta dunque cauto ottimismo: “Mi auguro che venerdì ci diano la fascia arancione, compatibilmente coi dati ufficiali”.

Sul fronte vaccini, invece, preoccupano i rifiuti. In molti, sopratutto pazienti fragili, in questi giorni stanno infatti dicendo no alle somministrazioni. Lo ha confermato anche il governatore Christian Solinas in consiglio regionale: “Martedì, su 14mila persone fragili e fragilissime contattate per fissare un appuntamento per la vaccinazione con Pfizer, solo 3.800 hanno accettato. In queste condizioni diventa difficile mandare avanti la campagna vaccinale”.

