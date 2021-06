Restano sotto controllo i dati sull’epidemia di Covid in Sardegna. Nelle ultime ore sono stati registrati 19 contagi su quasi 2.900 tamponi effettuati, con un tasso di positività dello 0,6%.

C’è un nuovo decesso, ma dagli ospedali arrivano ancora buone notizie: in calo sia il numero dei pazienti ricoverati nei reparti ordinari sia quello dei pazienti in terapia intensiva. Attualmente ne restano solo tre assistiti in rianimazione.

Ecco il bollettino integrale del 26 giugno 2021: “Sono 57.192 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall'inizio dell'emergenza. Nell'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale sono stati riportati 19 nuovi casi. In totale sono stati eseguiti 1.373.052 tamponi, per un incremento complessivo di 2.892 test rispetto al dato precedente.

Si registra un nuovo decesso (1.490 in tutto). Il dato dei ricoveri ospedalieri segna 37 pazienti in area medica (-3 rispetto al monitoraggio precedente) e 3 in terapia intensiva (-1).

Attualmente in Sardegna sono 2.316 le persone in isolamento domiciliare e 53.346 (+22) i guariti. Sul territorio, dei 57.192 casi positivi complessivamente accertati, 14.984 (+6) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 8.694 (+3) nel Sud Sardegna, 5.165 a Oristano, 10.965 (+1) a Nuoro, 17.370 (+9) a Sassari”.

