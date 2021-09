Sono oltre mille le dosi somministrate per il primo open night organizzato alla fiera di Cagliari da Ats Sardegna e patrocinato dal Comune.

Una lunga fila di giovani già dalle 18.30 ha anticipato l’apertura dei cancelli mettendosi in coda per ricevere la prima dose del vaccino anti-Covid.

Quasi 500 gli under 18 che si sono vaccinati, 400 quelli nella fascia d’età 19-35 anni.

L’età media delle persone che hanno ricevuto il vaccino è di 27 anni.

Soddisfatto il commissario straordinario di Ats Massimo Temussi: “Siamo molto contenti dell’affluenza della giornata odierna, è andata oltre le nostre apettative. La presenza di così tanti giovani e bambini accompagnati dai genitori è stata oggi la migliore risposta ai no vax”.

(Ansa)

Ora tuttavia l’Ats deve fare i conti con la carenza di personale, dopo la scadenza del contratto di 167 interinali, tra cui 100 amministrativi che operavano a supporto degli hub vaccinali dell’Isola.

Nonostante le rassicurazioni dell’assessore Nieddu alla mezzanotte di ieri non è arrivata nessuna soluzione per questi lavoratori, che di fatto da oggi non sono più in servizio. Ora Ats dovrà fare i salti mortali per evitare unb rallentamento nella campagna vaccinale e per garantire i servizi nelle proprie strutture.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata