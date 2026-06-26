È stato «ripristinato» con un intervento «particolarmente complesso» l’impianto di climatizzazione del Businco.

Lo comunica l’Arnas Brotzu, relativamente al guasto che ha causato in questi giorni un «malfunzionamento parziale» del sistema. Fine dell’emergenza, dunque. E delle ulteriori sofferenze per i pazienti oncologici e i loro familiari, costretti a patire il caldo estremo di questi giorni in una struttura non adeguatamente aerata.

Il guasto, fa sapere l’Arnas, è stato risolto e «l’impianto è tornato regolarmente operativo in tutta la struttura».

Dell’intervento, «particolarmente complesso», si è occupato il servizio tecnico aziendale, che «ha operato senza interruzioni per consentire il ripristino del sistema nel più breve tempo possibile».

La direzione aziendale «rinnova le proprie scuse ai pazienti, ai loro familiari e a tutti coloro che hanno subito i disagi provocati dal malfunzionamento dell'impianto, aggravati dalle elevate temperature registrate in questi giorni». E ringrazia il personale che, «pur operando in condizioni particolarmente difficili, ha continuato a garantire con professionalità la continuità dell'assistenza e delle cure ai pazienti».

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