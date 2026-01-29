Manuela Murgia, udienza dopo la perizia sui vestiti: in aula anche i super-consulentiIncidente probatorio a chiusura degli accertamenti nella nuova inchiesta sulla morte della giovane, trovata senza vita nel 1995 a Tuvixeddu
Si è aperta davanti al giudice per le indagini preliminari di Cagliari, Giorgio Altieri, l’udienza di incidente probatorio a chiusura degli accertamenti tecnico scientifici eseguiti dal Ris sulle tracce biologiche trovate nei vestiti di Manuela Murgia, la ragazzina trovata morta nel 1995 ai piedi del canyon di Tuvixeddu.
Le indagini sono state riaperte per la seconda volta dopo trent’anni con l’ipotesi di omicidio volontario nei confronti dell’ex fidanzato della sedicenne, Enrico Astero, che da sempre si professa del tutto estraneo alla vicenda.
La perizia del reparto investigatori scientifici dei carabinieri ha accertato che non ci sono sue tracce genetiche negli abiti della giovane, recuperati nel Dipartimento di medicina legale dove erano stati conservati il giorno dell’autopsia.
Presenti all’udienza anche i super consulenti nominati dal difensore di Astero, l’avvocato Marco Fausto Piras, e dalla famiglia Murgia. Sulla perizia si confronteranno l’ex generale del Ris di Parma Luciano Garofano e il genetista Emiliano Giardina.