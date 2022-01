Grande successo dell’open day vaccinale anti-Covid organizzato dall'Arnas G. Brotzu all’ospedale san Michele. Oltre un migliaio le persone che stamattina si sono messe in coda per ricevere la somministrazione di Comirnaty, il vaccino della Pfizer. Più precisamente, sono state inoculate 1070 dosi, di cui 50 prime, 32 seconde e 987 terze. All’open day del 18 dicembre scorso erano state somministrate 1.163 dosi, sempre Pfizer.

L’appuntamento odierno, dedicato agli over 12, per cui non c’era bisogno di prenotazione, era fissato per le 9, tuttavia le persone si sono messe in fila già dalle 7 per assicurarsi di non perdere l'occasione. Una fila composta, alcuni hanno desistito per via della lunga attesa: c’è chi, tra la coda per entrare, quella per il consulto medico e quella per l'attesa dell'iniezione, ha aspettato fino a 4 ore. La stragrande maggioranza ha avuto molta pazienza ed è riuscita a farsi somministrare il vaccino anche oltre le 12. L’ultima persona, infatti, è stata vaccinata poco dopo le 16.

(Foto Lapenna)

Soddisfatta la direttrice generale dell'Arnas Brotzu, Agnese Foddis: "Sono numeri importanti che confermano come il vaccino sia ormai uno strumento fondamentale per contrastare il dilagare della pandemia e l'utilizzo del booster ormai è indispensabile per accedere alle principali attività. Per la realizzazione di questa giornata - prosegue la Foddis - voglio ringraziare tutta la squadra vaccinale dell'Arnas che con grande spirito di collaborazione e di servizio, ha dimostrato efficienza e ottime capacità organizzative".

