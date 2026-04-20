Nell'ambito della presentazione, questa mattina alla Design week di Milano, del Piano regionale di internazionalizzazione dell'industria nautica in Gallura, sono stati lanciati due nuovi corsi di laurea che saranno avviati a Olbia dall'Università di Cagliari. Con l'obiettivo di contribuire allo sviluppo tecnologico e industriale del nord est della Sardegna, trasformando la concentrazione stagionale di superyacht e jet privati in una leva strutturale della crescita economica, l'ateneo cagliaritano e il polo universitario UniOlbia potenziano l'offerta formativa.

Al corso di laurea triennale di Ingegneria navale, già attivo, si affiancano quello di laurea magistrale e il corso di laurea professionalizzante in Tecnologie industriali elettriche e aeronautiche.

«Come Regione crediamo fermamente che per migliorarci e crescere dal punto di vista industriale sia determinante avere maestranze e personale altamente qualificati all'altezza delle sfide e, in quest'ottica, la formazione diventa cruciale», ha detto l'assessore regionale all'Industria, Emanuele Cani. «La fortuna turistica dell'isola deve fare da traino all'economia di tutta la popolazione offrendo, in particolare, ai giovani opportunità di formazione e di lavoro nella loro terra in settori tecnologicamente avanzati», ha commentato il rettore dell'università di Cagliari, Francesco Mola. «La Sardegna ha tutte le caratteristiche per diventare un polo di eccellenza nella formazione legata al mare e al cielo», ha dichiarato il presidente di UniOlbia, Aldo Carta. «I nuovi corsi sono fondamentali per radicare nel territorio le competenze necessarie alla crescita dell'industria nautica e aeronautica», ha concluso il presidente del Cipnes, Livio Fideli.

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