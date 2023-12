Annunciato, controfirmato e adesso pubblicato sul Buras, il bollettino ufficiale: l’accordo di programma sul nuovo stadio di Cagliari fra Regione e Comune adesso è esecutivo ed efficace. Un passaggio formale, annunciato dal governatore Christian Solinas.

«Con la firma e la pubblicazione sul Buras, a completamento dell’iter burocratico, diventa definitivamente operativo il progetto per la realizzazione del nuovo stadio che verrà intitolato a Gigi Riva», sottolinea.

La Regione concorre, con uno stanziamento complessivo di 50 milioni di euro, alla realizzazione del nuovo stadio secondo gli standard previsti dalle competizioni internazionali.

I fondi sono così ripartiti: 3 milioni di euro sul bilancio regionale per l'anno 2023, 15 per il 2024, 12 per l'anno 2025 e 20 milioni sul successivo.

«Finalmente», ha detto Solinas, «un nuovo spazio all'altezza, per la Sardegna e per il tifo che i sardi possono dare alla propria squadra del cuore».

Il Comune di Cagliari, si legge nel documento, «si impegna a sostenere gli oneri finanziari di cui al piano economico finanziario di propria competenza, gestire l'iter procedurale tecnico/amministrativo connesso all'approvazione della progettazione ed alla realizzazione dell'intervento nel rispetto delle disposizioni normative di riferimento, monitorando e assicurando il rispetto del cronoprogramma formalmente approvato in coerenza con le tempistiche assegnate dal Comitato Esecutivo Uefa» in vista di Euro 2032. Inoltre «si impegna a presentare alla Regione al termine dell'intervento, una relazione finale che dà atto dei risultati raggiunti e delle modalità di utilizzo delle risorse trasferite in attuazione dell’accordo di programma».

(Unioneonline/E.Fr.)

