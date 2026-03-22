Il dilemma nuovo stadio di Cagliari non è ancora arrivato in Consiglio comunale ma lo scontro è già in atto.

Ad accendere la polemica pre-dibattito è un post del consigliere d’opposizione Giuseppe Farris, che attacca la Giunta di Massimo Zedda parlando di «un progetto da 200 milioni, non una delibera qualsiasi, tenuto nelle segrete stanze». L’esponente di CiviCa24 rivendica la competenza dell’aula sull’approvazione del piano economico finanziario presentato dal club rossoblù.

Il nuovo stadio

A replicare arriva l’assessore allo Sport Giuseppe Macciotta: «Il consiglio comunale non ha alcuna competenza in materia di Pef, sui quali sussiste una totale legittimazione della Giunta Comunale e degli uffici preposti».

Farris aveva attaccato: «Venerdì, con tutti i capigruppo, ho sottoscritto una richiesta di dibattito sullo stato del progetto del nuovo stadio. Un progetto su cui abbiamo letto, da quasi due anni, dichiarazioni rassicuranti da parte della Giunta Zedda. Annunci. Certezze. Toni trionfali. Ma la verità è rivoluzionaria: il Pef è stato depositato a dicembre. La competenza ad approvarlo è del Consiglio ma siamo a marzo è in aula non è ancora arrivato».

Un render del nuovo stadio del Cagliari

Eppure, sottolinea l’avvocato consigliere «l'assessore Macciotta ci aveva detto che in pochi mesi aveva fatto quello che non si era riusciti a fare in anni. Il sindaco, poi, aveva affermato che la realizzazione era certa. Se è così, perché il Consiglio Comunale è stato tenuto fuori?». Con la mozione «stiamo imponendo ciò che doveva essere scontato: mettere le carte davanti al Consiglio e, quindi, davanti alla città».

Massimo Zedda e, al centro, il presidente del Consiglio comunale Marco Benucci

Lo scontro, cordiale, va in scena sotto il post. Macciotta, ribadita la competenza della Giunta sull’atto, annuncia: «Dopo due mesi di accurata, minuziosa e imparziale istruttoria a tutela dell’interesse pubblico, la Giunta ha ritenuto che fosse opportuno informare il Consiglio delle attuali risultanze di quell’istruttoria e favorire un democratico dibattito in aula sullo stato delle verifiche compiute».

Una seduta del Consiglio comunale

Martedì il sindaco e lo stesso Macciotta «illustreranno lo stato dell’istruttoria e nei giorni successivi si darà luogo al dibattito. Sono certo», prosegue l’assessore, «che non potrai che prendere atto della qualità dell’operato della Giunta, del rigore che ne ha ispirato l’agire e della chiarezza delle risultanze alle quali siamo pervenuti in esito a verifiche rigorose e a interlocuzioni connotate da una posizione ferma e intransigente. Poi tutti insieme tireremo le somme di questa non semplice istruttoria al fine di pervenire ad una soluzione auspicabilmente condivisa sui futuro dello stadio nell’esclusivo interesse dei cittadini».

I nodi sono: la volontà del Cagliari di acquisire il diritto di superficie dell’area sulla quale sorgerà l’impianto, il canone considerato troppo basso e la gestione dei parcheggi che dovranno essere realizzati, Ma non è escluso che siano sorti altri ostacoli.

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