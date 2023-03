Una partnership con Accor, per l’hotel. E una con Snow Group per il grande spazio che sarà dedicato al wellness. Il Cagliari calcio annuncia gli accordi con due colossi, ognuno per il proprio settore, che lavoreranno al fianco del club all’evoluzione del progetto per il nuovo stadio.

La nota ufficiale arriva mentre si attende il voto in Consiglio comunale per la conferma del pubblico interesse dell’opera e la conseguente convocazione della Conferenza di Servizi decisoria. Seguirà la gara pubblica cui prenderà parte anche la Newco formata da Cagliari Calcio e Gruppo Costim. Tutto, mentre resta l’incognita sui 50 milioni che erano stati assicurati dalla Regione: somma vincolata a un accordo di programma con palazzo Bacaredda sul quale non sono ancora iniziate le interlocuzioni.

«Siamo felici di annunciare gli accordi con due realtà internazionali leader nei propri settori di appartenenza. Per noi è motivo di grande orgoglio, oltre che dimostrazione tangibile del grande impegno che il club ripone nel progetto del nuovo stadio di Cagliari», spiega il direttore Business e Media del Cagliari Calcio, Stefano Melis.

«Il paradigma, che come sviluppatori abbiamo adottato nel nostro modello di business, presuppone la realizzazione di infrastrutture immobiliari in cui l’utente goda di una esperienza di livello. L'ambizione condivisa con il il è appunto di far diventare il nuovo stadio di Cagliari una destinazione», aggiunge afferma Jacopo Palermo, Ceo del Gruppo Costim.

Due immagini del progetto del nuovo stadio (L'Unione Sarda)

L’hotel aprirà sotto l’insegna Mövenpick, collegato a un centro congressuale. Disporrà di 122 camere, la maggior parte delle quali con vista sul mare o sul campo di calcio, e di un rooftop con bar e ristorante con piscina e una vista privilegiata sul litorale cagliaritano e sul terreno di gioco. 

«La posizione strategica e l’offerta ristorativa di eccellenza, caratteristica del brand, faranno di questa struttura un punto di riferimento nella città. Un ringraziamento speciale per la fiducia del Cagliari Calcio al brand Mövenpick e al nostro partner Amapa, che gestirà la nuova struttura», ha commentato Mattias Innocenti, senior director development Southern Europe di Accor. Un gruppo che nel settore dell'ospitalità offre servizi in oltre 110 Paesi con 5.400 strutture, 10.000 spazi per la ristorazione, servizi per il benessere e spazi di lavoro flessibili.

Il progetto wellness, invece, prenderà vita grazie all’accordo che società e Costim hanno siglato con Bbspa_Group e Snow Group per quello che viene degfinito “un nuovo concetto di “Urban Destination Spa” estremamente innovativa e di valore per tutta la città”.

Il bbspa_Group ha lavorato allo studio e alla progettazione di una Spa di circa 4.000 metri quadri, “che si impianta sul suolo calcistico ma che affonda le radici nel DNA della Sardegna”, si legge nella nota. Che prosegue: “Il team We Think di bbspa_Group ha condotto un audit accurato e strategico per raccogliere tutte le informazioni del sito, comprensivo di analisi di mercato, studio di fattibilità e di marketing per analizzare lo scenario in cui sarebbe sorta la struttura e definire uno Spa concept perfettamente calzante con la realtà locale. La gestione della SPA, invece, sarà affidata a Snow Group Italia, filiale italiana della capogruppo francese che gestisce oltre 60 in Europa”.

«La sfida più grande è stata quella di pensare un concept innovativo e funzionale al tempo stesso, che trovasse spazio in un contesto anomalo per una Spa», dichiara Régis Boudon Doris, Ceo di bbspa_Group, «il nostro approccio “local” ci ha visti impegnati in uno studio approfondito della cultura e delle tradizioni sarde, il che ci ha permesso di ideare un concept unico al mondo che considero vincente dal momento che siamo stati scelti come partner per la realizzazione del progetto. La futura “Urban Destination Spa sarà un’esperienza di benessere fortemente impregnata del Dna della Sardegna, e permetterà di far conoscere al mondo intero i segreti del benessere di questa terra, ovvero la sacralità e la longevità».

Enrico Fresu

