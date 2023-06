La macchina amministrativa è avviata. E non si ferma nemmeno davanti al muro di polemiche. L'Ares (Agenzia regionale per la salute) ha nominato il responsabile del procedimento per la realizzazione dello studio di fattibilità del nuovo ospedale di Cagliari e di quello del Sulcis Iglesiente: la patata rovente è in mano a Giampiero Testoni, che nell’azienda riveste il ruolo di direttore della struttura complessa Energy management e gestione servizi logistici centralizzati.

L’incarico è stato affidato con una delibera del direttore generale Annamaria Tomasella. Sarà Testoni quindi a dover individuare l’area migliore, nel capoluogo, per la costruzione del nuovo “ospedale di città” che nei piani della Regione (o meglio, del suo presidente Christian Solinas) dovrebbe sostituire l’Oncologico e il Businco. Un’opera contestata dalle opposizioni (QUI LA NOTIZIA) ma anche da larghe fette della maggioranza che sostiene la giunta (QUI la posizione di FdI e QUI quella di altri alleati).

Lo stesso dirigente dovrà realizzare lo studio di fattibilità per il presidio unico che prenderà il posto di Santa Barbara (Iglesias) e Sirai (Carbonia). Villa Devoto ha approvato il piano lo scorso primo giugno. Le aziende sanitarie (sul pezzo anche Aou e Asl sassaresi) hanno 60 giorni per eseguire.

