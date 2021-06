A pochi giorni dal ritrovamento del corpo senza vita di un’anziana a Pirri, questo pomeriggio in pieno centro di Cagliari i carabinieri e i vigili del fuoco hanno trovato un’altra persona morta in casa da parecchi giorni.

È accaduto in via Portoscalas, a Stampace: i vicini non vedevano da diverso tempo un ottantunenne e, preoccupati anche dal forte odore proveniente dall’appartamento dell’uomo, hanno chiamato il 112.

Sul posto i carabinieri della stazione di Stampace e il personale del 118: i militari, con l'aiuto dei vigili del fuoco del distaccamento del porto, sono entrati nell’abitazione trovando il corpo senza vita dell’anziano.

Non ci sarebbero elementi che possano far pensare a qualcosa di diverso dalla morte per cause naturali. Un decesso avvenuto, dalle prime informazioni, da alcune settimane.

