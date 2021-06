I vicini non la vedevano da alcuni giorni e così hanno dato l'allarme.

Verso le 13 i vigili del fuoco hanno aperto la porta di una casa in via Santa Rosalia a Pirri: insieme agli agenti della Polizia Locale di Cagliari sono entrati trovando il corpo senza vita di una donna di 77 anni.

Dalle prima informazioni potrebbe essere morta da diversi giorni. Era in un terrazzino. È arrivata, su disposizione della Procura di Cagliari, anche l'equipe dei medici legali per svolgere gli accertamenti e valutare le cause della morte.

Sembra che non ci siano segni evidenti che facciano pensare a un'azione violenta.

