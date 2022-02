Notte di fuoco a Cagliari e hinterland, dove le squadre del 115 sono state costrette a intervenire per domare due roghi diversi che hanno coinvolte auto in sosta.

Quattro le vetture distrutte dalle fiamme in poche ore.

Il primo allarme a Pirri, dove i vigili del fuoco si sono trovati a domare le fiamme che hanno avvolto tre auto posteggiate in via Balilla, evitando che il rogo coinvolgesse le abitazioni adiacenti.

Poi un altro intervento simile ad Assemini, dove un incendio ha distrutto una macchina rischiando anche di attaccare i veicolo parcheggiati accanto.

Al termine delle operazioni di messa in sicurezza i Vigili del Fuoco hanno avviato gli accertamenti per stabilire le cause.

