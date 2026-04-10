Quattro auto divorate dalle fiamme tra Cagliari e Assemini e in tutti i casi è molto probabile l’origine dolosa. È stata una notte di gran lavoro per carabinieri e vigili del fuoco chiamati a intervenire su una serie di incendi che hanno distrutto quattro autovetture.

Il primo intervento è avvenuto ad Assemini per l’incendio di un’Alfa Romeo. Al termine delle operazioni di spegnimento condotte dai vigili del fuoco non è stata esclusa la matrice dolosa.

Quasi contemporaneamente, a Cagliari, i carabinieri sono intervenuti nei pressi del quartiere San Bartolomeo per il rogo di una Toyota Aygo. Anche in questa circostanza, i primi rilievi porterebbero a ipotizzare l’origine dolosa del rogo.

La sequenza di interventi si è conclusa a Pirri per un incendio che ha coinvolto due auto parcheggiate in strada: una Mini Cooper e una Lancia Y. Non è escluso anche in questo caso che qualcuno possa aver dato alle fiamme le auto.

(Unioneonline/A.D)

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