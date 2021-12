Una notte di criticità quella vissuta al pronto soccorso dell’ospedale Brotzu di Cagliari, con 24 ambulanza in attesa davanti alla struttura.

Le difficoltà sono nate dal fatto che si tratta dell’ultimo “baluardo” dell’emergenza-urgenza per casi non Covid: il nuovo pronto soccorso del Santissima Trinità che è stato appena inaugurato, infatti, accetta solo pazienti col coronavirus, come aveva spiegato alla vigilia di Natale l'assessore regionale della Sanità Mario Nieddu. L'altro servizio per l'area vasta della città è garantito dall'Aou di Cagliari al policlinico Duilio Casula a Monserrato.

