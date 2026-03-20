Non tornano i conti dei bagagli in stiva. L’aereo decolla con oltre un’ora di ritardo.

Hanno dovuto fare i conti con questo inconveniente i passeggeri del volo Roma-Cagliari di Aeroitalia che questa sera alle 20,30 avrebbe dovuto staccare le ruote dalla pista dell'aeroporto di Fiumicino. Tutte le procedure sono andate avanti con regolarità e l’aereo sembrava pronto per partire con puntualità. Ma con tutti i passeggeri a bordo non si è mosso.

Per circa mezz’ora non sono arrivate informazioni. E quando la tensione iniziava a salire è arrivata la comunicazione del comandante: il numero dei bagagli caricati non corrispondeva a quello registrato durante le operazioni d’imbarco. E non si può volare con a bordo una valigia che non si sa di chi sia.

In cabina è salito un operatore del servizio handling del Leonardo Da Vinci. La stiva è stata passata al vaglio e il problema, pare, è stato risolto: a commettere l'errore sarebbero stati i servizi di terra.

Intorno alle 21,45, con un’ora e 15 minuti di ritardo rispetto all’orario di decollo preventivato, è iniziato il rullaggio.

Enrico Fresu

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