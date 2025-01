Notte in tenda sotto il Palazzo del Consiglio regionale, in via Roma a Cagliari, per i militanti del Presidio del popolo sardo, che nel pomeriggio di ieri avevano dato vita a un flash mob contro le aree idonee, in difesa dei principi della Pratobello 24.

Lo Sveglione contro l’assalto eolico e la speculazione energetica nell’Isola, all’insegna della frase “non ci dormiamo la notte”, è stato una grande festa cui hanno partecipato anche le famiglie.

Nel pomeriggio i manifestanti avevano marciato compatti per le vie cittadine, componendo con le pettorine gialle la scritta “No aree idonee” da via Roma fino a piazza Garibaldi, passando in via Manno e sostando sotto il Bastione.

