Girava di notte, nella zona di un distributore di viale Monastir a Cagliari, trasportando a piedi – e con grande fatica – un divano da giardino.

I carabinieri del Radiomobile hanno trovato la situazione del tutto anomala – non trattandosi di orari di compere o di traslochi – e lo hanno fermato per chiedergli cosa stesse facendo. Il 32enne, originario di Tempio Pausania ma di fatto senza fissa dimora, aveva sottratto l’arredo poco prima dal centro commerciale Maury’s, e si era fermato per riposare dopo la grande fatica.

Il divano è stato restituito e l’uomo denunciato per furto aggravato.

(Unioneonline/s.s.)

