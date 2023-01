“Cagliari cambia”: non solo uno slogan ma 234 milioni di euro investiti per mettere in campo 80 progetti e circa 200 cantieri su otto diversi assi di intervento, che garantiranno ben 5mila posti di lavoro. L’obiettivo? Una città più moderna sostenibile, verde, accogliente e intelligente, che mantiene, però, la sua identità. Un anno di interventi e risorse che dovranno, entro il 31 dicembre, vedere la firma del fine lavori.

«Il Comune ha compiuto il miracolo senza scorciatoie, ma mettendo in campo forze e risorse. Nel Dopoguerra non esiste un piano investimenti di questa portata, la straordinarietà sta nella dimensione rapportata al tempo», ha commentato il vicesindaco con delega alle politiche comunitarie Giorgio Angius.

«Se oggi siamo qui e possiamo parlare di progetto di cambiamento della città è perché si è creato uno straordinario gioco di squadra all’interno dell’amministrazione», ha aggiunto il sindaco Paolo Truzzu, «ai nostri concittadini chiedo quest’anno tanta pazienza, la stessa che utilizziamo quando ristrutturiamo la nostra casa. Questi lavori servono a rendere la nostra città più accogliente: Cagliari è la nostra casa comune. Una città che ha tanti cantieri è una città che migliora, che è viva».

