La Costa Venezia ha fatto una puntata a Napoli, ma sta rientrando a Cagliari. La Diadema, della stessa compagnia, invece da giorni domina il panorama del porto canale di Cagliari: è attraccata nella banchina delle gru, deserta da quando lo scalo industriale è uscito dalle rotte delle merci del Mediterraneo.

Può trasportare 5100 passeggeri la prima e oltre 4900 la seconda. Ma in queste settimane sono ferme. E lo resteranno fino ad aprile, quando riprenderanno i loro viaggi. Intanto svernano a Cagliari.

La decisione sul blocco era stata annunciata a settembre. “Costa Crociere ha deciso di aggiornare i programmi autunno-inverno 2022/23 di due navi della sua flotta”, era stato dichiarato in una nota. La Venezia ha lavorato fino al primo dicembre. Mentre “le crociere di 11 giorni originariamente previste fino a metà aprile 2023 sono state cancellate, in quanto il prodotto è l’offerta ideale per alcune nazionalità che nello scenario attuale non possono accedervi”. Ripartirà ad aprile, nei mari americani.

Le crociere della Diadema invece, programmate fino al 7 aprile 2023 “sono state cancellate”. La nave “tornerà ad offrire crociere a partire dal 7 aprile 2023, con gli itinerari di 14 giorni nelle Isole Canarie e, successivamente, di 7 giorni nel Mediterraneo occidentale”.

Lo stop potrebbe essere una buona notizia per Cagliari. «Costa ha chiesto al disponibilità di attracco», spiega Raffaella Del Prete, general manager di Cagliari Cruise Port, «questo significa che tutti i servizi, da quelli a terra a quelli di trasporto, creano un indotto importante per il territorio. Questa è bassa stagione per le crociere nel Mediterraneo. Ma le navi continuano a dare lavoro».

