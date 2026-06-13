Muore in casa a Cagliari, la scoperta dopo quattro giorniL’allarme dato dai vicini preoccupati per il forte odore che proveniva da un appartamento
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I vicini, preoccupati per il forte odore proveniente da un'abitazione, hanno dato l'allarme: quando i carabinieri sono entrati nell'appartamento nella zona di via Monsignor Parraguez, a Cagliari, per un uomo di nazionalità straniera non c'era più niente da fare.
Secondo i primi accertamenti sarebbe morto da almeno quattro giorni. Nessun segno o traccia che potesse far pensare a qualcosa di diverso dalla morte naturale.
Il corpo è stato poi trasferito al cimitero di San Michele a disposizione dell’autorità giudiziaria che dovrebbe ora firmare il nullaosta per la restituzione ai familiari o conoscenti dell’uomo.