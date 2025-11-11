Sopralluogo dei Carabinieri del Ris di Cagliari nel canyon di Tuvixeddu, dove nel 1995 venne ritrovato il corpo senza vita di Manuela Murgia. Un’ispezione nell’ambito delle nuove indagini sulla morte della giovane.

Per consentire il sopralluogo – utile a cercare indizi e riscontri – è stata chiesta al gup Giorgio Altieri una proroga al termine di consegna della perizia effettuata sugli abiti della ragazza. Nel corso del nuovo accertamento sul posto verranno probabilmente prelevati campioni di terreno e di vegetazione, da confrontare con i risultati ottenuti.

Unico indagato resta l’ex fidanzato della ragazza, oggi 54enne.

