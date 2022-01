E’ stata aperta un'indagine interna dell'Azienda Ospedaliera Universitaria per fare luce sulla vicenda del bambino di venti giorni, positivo al Covid, ustionato in ospedale poco prima del bagnetto.

Il bimbo, a quanto si apprende, era ricoverato nel reparto di Neonatologia del Policlinico "Duilio Casula" di Monserrato perché positivo al coronavirus. Durante le procedure di assistenza, pare pochi istanti prima del bagnetto, sarebbe avvenuto l'incidente che ha provocato le ustioni agli arti inferiori e al bacino.

I medici del "Duilio Casula" per precauzione hanno deciso il trasferimento al Bambino Gesù di Roma e hanno quindi allertato la Prefettura di Cagliari per attivare il trasporto d'urgenza. Sul velivolo dell'Aeronautica è stata imbarcata l'ambulanza con a bordo il neonato all'interno della culla termica, un suo familiare e un'equipe medica. La particolare ambulanza "a pressione negativa" ha contribuito a prevenire il rischio da contagio. Il piccolo è stato poi trasferito in ambulanza in ospedale.

Oggi, fortunatamente, le sue condizioni sarebbero in miglioramento.

(Unioneonline/D)

