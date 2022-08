Un 59enne di Cagliari, disoccupato e con precedenti a carico, è stato denunciato ieri a piede libero dai carabinieri della compagnia locale per porto di armi e oggetti atti ad offendere.

L’uomo nella notte, in via Belvedere, si è reso protagonista di minacce, mazza da baseball alla mano, ai danni di due 18enni di Quartu Sant’Elena, che erano intenti a dialogare in un parcheggio.

L’uomo, dopo l’allarme lanciato proprio dai due giovani, è stato rintracciato dai militari ancora sul posto, all’interno della propria autovettura fiat Punto.

Alla successiva perquisizione personale e all’auto è stato trovato in possesso di una mazza in legno della lunghezza di 54 cm e di una mazza in plastica con rivestimento in gomma, della lunghezza di 61 cm.

L’uomo non ha saputo fornire spiegazioni sul perché girasse per Cagliari con questo particolare “armamentario” al seguito. Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro.

