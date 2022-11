Le proteste dei genitori dei bambini malati, piccoli pazienti del Microcitemico di Cagliari, hanno sortito il loro effetto: mercoledì la commissione Salute del Consiglio regionale si riunirà per esaminare le proposte di legge, presentate da maggioranza e opposizione, sul destino dell’ospedale.

Ora è gestito dalla Asl 8, che non ha il personale sufficiente per garantire le cure. Se non ci saranno intoppi, tornerà sotto il controllo del Brotzu. E potrebbe essere anche approntato un piano di rilancio.

Il consiglio regionale quindi si muove dopo mesi e mesi di silenzio, criticato dall’opposizione, durante i quali sono caduti nel vuoto gli appelli e le richieste di aiuto delle associazioni, costrette a rivolgersi alla Procura per vedere tutelati i diritti dei bambini.

“Da parte dei capigruppo e delle commissioni", afferma il presidente Michele Pais, “c’è la totale volontà di lavorare insieme per approfondire l’argomento e per trovare unitariamente, con la massima urgenza, la migliore soluzione che risponda al meglio alle esigenze dei piccoli pazienti e delle loro famiglie”.

