“Caro Babbo Natale, quest’anno ti chiedo di dare un cuore nuovo ai politici che, pur conoscendo perfettamente ciò di cui abbiamo bisogno per il reparto di Oncoematologia pediatrica e per il Centro Trapianti, non hanno ancora fatto niente per risolvere tutti i problemi che hanno creato loro stessi”.

Inizia così la “letterina” scritta da un bambino, tra tanti, che sono ricoverati nell’ospedale di via Jenner, a Cagliari. L’autrice reale è Francesca Ziccheddu, portavoce dell’Asgop, l’associazione dei genitori dell’oncoematologia pediatrica. Una “missiva” destinata virtualmente a chi dovrebbe portare i doni, ma in realtà indirizzata a chi prende le decisioni sulla salute dei sardi.

La Ziccheddu nei giorni scorsi è stata ascoltata in Procura dai carabinieri del Nas e dal Pm Andrea Vacca, che stanno conducendo l’inchiesta sulle presunte cure negate ai piccoli pazienti. Il fascicolo è aperto e gli inquirenti vogliono vederci chiaro.

E al bimbo fa chiedere “un cuore nuovo, che rincominci a battere all’unisono con il nostro diritto di essere curati al meglio anche qui in Sardegna, con la nostra ansia di rispettare i protocolli della terapia, con la nostra speranza che tutto fili liscio fino alla guarigione affinché non ci ritroviamo costretti a partire per poterci curare”.

Portagli un cuore e una coscienza, aggiunge rivolgendosi ancora a “Babbo Natale”, “perché non cerchino colpevoli e punizioni dove loro stessi sono responsabili per incapacità di ascolto, di analisi e di prendere decisioni”.

Poi un ringraziamento “a tutti i medici, gli infermieri e gli operatori sanitari che con la loro assoluta dedizione stanno colmando un vuoto organizzativo sacrificandosi oltre ogni limite”

Quella che si combatte per il Microcitemico è “una battaglia che continuiamo a portare avanti da soli, perché a quanto pare si è persa la capacità di fare sintesi, la volontà di trovare la quadra tra diverse, legittime esigenze: tra il garantire le cure ai piccoli pazienti di Oncoematologia e Centro Trapianti e le richieste di altri soggetti all’interno dell’ospedale Microcitemico. Passa da tutti quanti e portagli un po’ del nostro coraggio che ne hanno bisogno”.

(Unioneonline/E.Fr.)

