Ogni martedì sera, la magia dell'arte e della cultura prende vita alla Dante Social Arena, un'oasi di creatività nel cuore del quartiere Santa Teresa, in via Santa Maria Goretti a Pirri. In un ambiente incantevole e accogliente, sotto il cielo stellato, spettatori e spettatrici sono invitate a immergersi in una serie di performance artistiche, musicali e teatrali, grazie al calendario di eventi “Metti un martedì sera a Pirri”. La rassegna è organizzata dalla Cooperativa Sociale Exmè & Affini e dalla Fondazione Domus de Luna. Un'iniziativa che non solo intrattiene, ma sostiene il progetto “Estati culturali a contrasto della povertà educativa”, promosso con la Fondazione di Sardegna. L’ingresso è libero e gratuito.

Stasera alle 21 a intrattenere il pubblico sarà la performance musicale di “Azzurra and the blade grinders”.

Voce potente, energica ed accattivante. Si chiama Azzurra Parisi, cantautrice e interprete calda ed espressiva con influenze soul e gospel. Nasce artisticamente nel 2002, spinta da una grande e consapevole passione, intraprende i suoi primi passi nel mondo della musica entrando a far parte del progetto Black Soul Gospel Choir. Nel corso degli anni poi, si dedica allo studio del canto moderno, del voicecraft e del canto corale, ampliando la tecnica e la consapevolezza delle proprie capacità. Per stare aggiornati su tutti gli appuntamenti e per maggiori informazioni si può contattare il numero 3450096772.

