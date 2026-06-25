Un’immensa discarica lungo la dorsale consortile di Macchiareddu, a due passi dall’acqua della laguna di Santa Gilla, area protetta. 

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Le segnalazioni degli automobilisti nei giorni scorsi si sono moltiplicate e, durante il sopralluogo della polizia metropolitana di Cagliari, ecco la sorpresa: a generare quella catasta di immondizia sono stati gli operai della ditta incaricata da Anas della messa in sicurezza della strada (alternativa alla 195 sulla quale è attivo in cantiere), ma lo hanno fatto dopo aver ripulito la zona circostante.

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Un’attività non prevista dall’appalto ma dettata solo da un sentimento di protezione dell’ambiente. 

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Gli agenti arrivati per elevare sanzioni, quindi, hanno avviato una collaborazione con Anas per un corretto smaltimento in discarica.

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Una struttura di smaltimento autorizzata  finirà il risultato di un’inciviltà cronica, quella di chi scarica i rifiuti nel cuore di un’area umida che, sulla carta, è ipertutelata. 

(Unioneonline/E.Fr.)

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