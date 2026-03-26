Ispezioni in corso a bordo della nave Msc Vega, che da due giorni è attraccata al porto canale di Cagliari.

«Nella serata di ieri, non appena si sono avute notizie della presenza del cargo, che potrebbe trasportare sospetto materiale bellico verso Israele e la Striscia di Gaza, in violazione della legge 185 del 1990 (che regola il trasporto di armi, ndr), ho contattato le istituzioni competenti», fa sapere il sindaco di Cagliari Massimo Zedda, che era stato sollecitato da numerose associazioni per fare chiarezza sul carico.

«I diversi rappresentanti istituzionali erano già a conoscenza dell’arrivo della nave e avevano già predisposto i controlli», prosegue il primo cittadino, «da questa mattina sono in corso le procedure di ispezione del carico, di verifica del contenuto dei container e dei materiali trasportati, come già avvenuto nel porto di Gioia Tauro».

La città di Cagliari, sottolinea Zedda, «è città di pace ed è nostro compito vigilare e richiedere i controlli alle autorità competenti, in seguito anche alle segnalazioni di tante cittadine e tanti cittadini».

(Unioneonline/E.Fr.)

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