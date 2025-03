Gestivano un vero e proprio punto di spaccio all’interno della loro abitazione, ma i loro movimenti sospetti non sono sfuggiti agli occhi attenti della polizia. Un uomo di 42 anni e una donna di 56 sono stati arrestati dagli agenti della Squadra Mobile di Cagliari con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio.

L’operazione è scattata dopo un’attenta attività di monitoraggio da parte dei Falchi, il reparto specializzato nel contrasto al traffico di droga. Gli agenti, dopo aver osservato un via vai sospetto di persone dall’appartamento, hanno deciso di intervenire.

Durante la perquisizione dell’abitazione, gli agenti hanno trovato 50 grammi di hashish e 15 grammi di marijuana, già pronti per essere suddivisi in dosi, oltre a materiale per il confezionamento, una somma di denaro consistente – probabile provento dell’attività di spaccio – e un taccuino con la contabilità dettagliata della vendita delle sostanze stupefacenti.

Dopo gli accertamenti di rito, i due arrestati sono stati accompagnati a casa, dove resteranno agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo.

