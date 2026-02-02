Nuova allerta maltempo in Sardegna, dove sono attese nuove precipitazioni.

La protezione civile regionale ha emesso un avviso per rischio idrogeologico in tutta la Sardegna sud occidentale dal Cagliaritano all'Oristanese, passando per il Sulcis-Iglesiente e buona parte dell'interno dell'Isola, tra Campidano e alcune aree del Nuorese.

L'allerta ordinaria, con codice giallo, resterà in vigore almeno fino alla mezzanotte di martedì 3 febbraio.

