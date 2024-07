Tragedia questa mattina nelle acque del Poetto.

Una donna cagliaritana di 58 anni è morta mentre faceva il bagno davanti alla spiaggia della Prima fermata. Quando alcuni frequentatori della spiaggia si sono resi conto che era in difficoltà hanno avvertito un bagnino, che è subito intervenuto per soccorrere la donna: era in stato di incoscienza e l’ha condotta fino alla spiaggia, dove l’equipaggio di un’ambulanza medicalizzata del servizio 118 ha accertato che era morta.

Secondo un primo esame del corpo, sembrerebbe che la vittima abbia avuto un malore mentre faceva il bagno e non sia nemmeno riuscita a gridare per chiedere aiuto.

Al Poetto è intervenuta anche una pattuglia della Squadra volante della Questura: gli agenti hanno accertato che si trattava di una disgrazia e l’indagine si è subito chiusa.

Il sostituto procuratore di turno ha autorizzato il trasferimento del corpo in camera mortuaria.

