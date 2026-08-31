Traffico da incubo tra le 13 e le 14 a Cagliari, con automobilisti imbottigliati sulle principali strade della città. Una fascia oraria già caratterizzata da un’intensa circolazione è stata ulteriormente appesantita da due tamponamenti: il primo all’ingresso dell’Asse Mediano di Scorrimento, per chi arrivava da Quartu, il secondo in viale Marconi.

Nessun ferito grave, ma gli incidenti hanno inevitabilmente avuto ripercussioni sulla viabilità, provocando rallentamenti e code.

A complicare ulteriormente la situazione anche un veicolo in avaria sull’Asse Mediano, segnalato intorno alle 13.

Particolarmente congestionata la circolazione in direzione Poetto, con disagi anche lungo viale Marconi e nelle arterie collegate. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale, impegnati nella gestione del traffico e nel ripristino della normale viabilità.

© Riproduzione riservata