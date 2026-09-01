Cagliari, acquisti con la carta di credito rubata: scoperto, aggredisce i carabinieriArrestato un disoccupato marocchino di 31 anni
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Ha rubato una carta di credito da un’auto, l’ha usata per fare acquisti in un distributore automatico di tabacchi e quando è stato scoperto ha aggredito i carabinieri.
Protagonista della vicenda, avvenuta ieri sera in centro a Cagliari, un disoccupato marocchino di 31 anni residente a Uta.
I militari del Radiomobile di Cagliari, che hanno lavorato in collaborazione con i colleghi della stazione di Villanova, sono intervenuti a seguito della segnalazione di un passante.
Quando si sono avvicinati al trentunenne, lui ha cercato di opporsi al controllo, spintonandoli. Ma è stato bloccato e ammanettato.
La carta di credito è stata restituita al legittimo proprietario, mentre il marocchino è stato portato in camera di sicurezza, in attesa della direttissima fissata per questa mattina.
(Unioneonline)