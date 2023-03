Enrico Pulixi, Rsu dell'Eurallumina, ha deciso di non mandarle a dire agli assessori regionali Marco Porcu (Ambiente), Anita Pili (Industria) e Ada Lai (Lavoro): durante l'incontro con i sindacati sulla vertenza del prezzo dell'energia, tema cruciale per il riavvio della fabbrica del Sulcis, ha battuto i pugni sul tavolo della sala Anfiteatro, in via Roma a Cagliari, riservato ai rappresentanti del governo dell’Isola e ha urlato loro in faccia tutta la rabbia dei dipendenti.

«Siamo sempre stati tranquilli, la Digos lo sa. Adesso basta, perché non abbiamo nulla da perdere. Voi e il governo dovete dare risposte, niente ballettini», ha affermato con voce ferma e decisa Pulixi, caschetto in testa e zaino sulle spalle, «dite dove deve arrivare il gas. Adesso. Perché ogni anno si perdono 450 milioni dei sardi e delle imprese».

Gli esponenti della giunta Solinas non hanno potuto fare altro che annuire. Fuori, intanto, c’era un presidio di operai.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata