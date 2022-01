Con un coltello puntato contro un 22enne ha tentato di derubarlo. La brutta avventura è andata in scena ieri notte in pieno centro a Cagliari. Il giovane stava parcheggiato la sua auto in via Roma quando è stato avvicinato da un ragazzo che lo ha minacciato con un coltello. Le altre persone a bordo della macchina hanno avvisato subito il 112 e il mancato rapinatore, un 19enne extracomunitario, è fuggito appena ha sentito l’arrivo delle sirene. Ma poco dopo è stato bloccato. In tasca gli è stato ritrovato anche uno spray al peperoncino.

(Unioneonline/s.s.)

