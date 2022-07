Movimentato episodio in piazza San Michele a Cagliari dove l’attenzione di una pattuglia della Polizia locale è stata attirata di un gruppo di cittadini per una lite in corso tra due persone.

Una delle due è apparsa molto nervosa. Sottoposto a controllo, il giovane aveva con sé un coltello con lama da 14 centimetri a filo singolo e non ha saputo fornire giustificazione sul possesso. L’oggetto è stato sequestrato e il ragazzo, privo di documenti, è stato portato al Gabinetto Regionale della Polizia Scientifica di Cagliari per l'identificazione. Si tratta di un cittadino del Gambia, residente in città ma senza fissa dimora, classe 1994, con numerosi precedenti penali. È stato denunciato.

(Unioneonline/s.s.)

