Sardegna flagellata dagli incendi nella giornata odierna.

Sono 21 i roghi divampati sul territorio regionale: in tre casi è stato richiesto l’intervento, oltre alle squadre a terra del sistema regionale antincendio, anche dei mezzi aerei.

Nell’incendio in agro del comune di Fordongianus, in località "Riu Sarricciollu", lo spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Villaurbana, coadiuvata dal personale elitrasportato a bordo dell'elicottero proveniente dalla base operativa del CFVA di Fenosu. Intervenute tre squadre dell'Agenzia Forestas e una squadra della Compagnia barracellare locale. L'incendio ha interessato una superficie di terreni incolti con le operazioni di spegnimento che si sono concluse attorno alle 13.

Nell’incendio in agro del comune di Baressa, in località "S'arroia", lo spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Ales, coadiuvata dal personale elitrasportato a bordo dell'elicottero proveniente dalla base operativa del CFVA di Fenosu. Intervenute due squadre dell'Agenzia Forestas, il rogo è tutt'ora in corso.

Nell’incendio in agro del comune di Buddusò, in località "Sa zura", lo spegnimento è stato coordinato dal personale della stazione del corpo forestale di Buddusò, coadiuvata dal personale elitrasportato a bordo dell'elicottero proveniente dalla base operativa del CFVA di Alà dei Sardi.

Sono intervenute due squadre dell'Agenzia Forestas, il rogo è tutt’ora in corso.

A Cuglieri, intervento dei vigili del fuoco di Oristano attorno alle 12 per un incendio di sterpaglie, con le fiamme che interessavano un’area di bassa vegetazione ai piedi di una folta fila di eucalipto, a ridosso di un caseggiato e all’interno di un’azienda agricola. L’intervento è stato decisivo nell’evitare che le fiamme raggiungessero lo stabile, anche se alcune attrezzature agricole sono purtroppo andate distrutte. Nessuna persona è rimasta coinvolta, concluse le operazioni di bonifica.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata