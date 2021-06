E alla fine la tanto attesa zona verde è arrivata. La Sardegna ha solo dovuto aspettare una settimana in più rispetto a quelle che erano le attese.

La nuova mappa aggiornata sull’incidenza del Covid e il tasso di contagi nel Vecchio Continente, stilata dall’Ecdc (Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie) fa salire a tre le zone verdi in Italia: al Molise oggi si aggiungono la Liguria e, appunto, l’Isola. Tutto il resto d’Italia è giallo.

Possono entrare nell'area verde le Regioni che per 14 giorni registrano meno di 25 contagi ogni 100mila abitanti e con un tasso di positività inferiore al 4%.

La zona verde implica una totale libertà di circolazione dei cittadini. Gli Stati membri dell’Unione europea hanno infatti concordato che non ci sono restrizioni per i viaggiatori provenienti dalle zone verdi, mentre per gli altri potrebbero essere richiesti quarantena o tampone. Ed è un toccasana per il turismo, visto che una Regione classificata al livello di rischio più basso possibile diventa inevitabilmente attrattiva per i viaggiatori.

La situazione della pandemia continua a migliorare in tutta l’Ue, con Germania settentrionale, Romania e Polonia di colore verde. Spagna centrale e meridionale, con Olanda, sono invece classificate come zone rosse. Nessun’area è classificata ad alta incidenza, ovvero con colore rosso scuro.

