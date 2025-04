Mentre il mondo si confronta con nuove tensioni internazionali, conflitti irrisolti e sfide geopolitiche sempre più complesse, a Cagliari si apre uno spazio per capire, discutere e riflettere.

Domani, mercoledì 9 aprile, l’Aula Baffi (ex Facoltà di Economia, via Sant’Ignazio da Laconi 74) ospiterà dalle 18 alle 20 il terzo appuntamento del “Corso di geopolitica e relazioni internazionali” promosso dalle Acli della Sardegna, in collaborazione con Crei e Ipsia.

Tema dell’incontro: “L’Europa tra Asia, America e Medio Oriente: momenti di crisi tra passato e futuro”. A guidare il pubblico in questo viaggio attraverso le tensioni del presente e i nodi irrisolti della storia sarà Christian Rossi, professore ordinario di Storia delle relazioni internazionali all’Università di Cagliari, esperto di integrazione europea e coordinatore del Corso di Laurea Magistrale in Relazioni Internazionali.

A introdurre i lavori, invece, sarà Mauro Carta, presidente delle Acli della Sardegna.

L’appuntamento fa parte di un ciclo di sette incontri formativi avviati lo scorso 5 marzo e in programma fino al 18 giugno, rivolti a giovani, insegnanti e formatori interessati alla politica internazionale.

Ogni incontro prevede una lezione introduttiva, l’analisi di casi studio concreti e un dibattito finale, per coinvolgere i partecipanti in un confronto diretto sui temi caldi dell’attualità globale.

© Riproduzione riservata