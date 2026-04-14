Un luogo per ricordare le lavoratrici cagliaritane protagoniste dei “moti del pane” del 1906. Lo spazio tra viale Regina Margherita e piazza Ingrao avrà un nome, si chiamerà “Iscalitas – scalette delle sigaraie”.

Lo ha deciso la giunta comunale di Cagliari per omaggiare le lavoratrici della Manifattura Tabacchi. Queste ultime furono tra le protagoniste della rivolta nata in seguito all’aumento del prezzo del pane, in una situazione sociale ed economica già tesa. Fu la scintilla che fece esplodere un malcontento già aggravato dalla povertà e dalle difficoltà di accesso ai generi alimentari.

«Quest’anno – si legge nella delibera – ricorre l’anniversario dei moti del pane, una protesta che scaturì nel maggio 1906 e che assunse importanza sia per la storia locale che per quella nazionale. Le lavoratrici della Manifattura tabacchi di viale Regina Margherita conosciute col nome di sigaraie furono tra le principali protagoniste di questi moti la cui protesta mise in evidenza il protagonismo femminile nelle lotte sociali e il legame diretto tra lavoro, sussistenza e dignità».

(Unioneonline/An.De)

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