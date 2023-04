L’ha avvicinata per chiederle qualche spicciolo ma non ha gradito per nulla la risposta negativa. Così ha cominciato a insultarla, minacciandola di morte se non avesse soddisfatto immediatamente le sue richieste.

La donna, residente non lontano da piazza del Carmine, ha cercato di allontanarsi insieme al suo cane per evitare che l’animale potesse anche reagire e magari mordere.

L’episodio è avvenuto questa mattina intorno a mezzogiorno in viale Trieste, all’angolo con via Caprera, a Cagliari.

Quell’uomo è un volto noto nella zona. La vittima ha chiamato la polizia e, mentre aveva il telefono in mano, ha continuato a importunarla.

Poi ha cercato di allontanarsi. Ma è stato fermato poco dopo agli agenti delle Volanti, che lo hanno identificato.

© Riproduzione riservata