“Grazie a un accordo tra tutti i capigruppo, e grazie alla sensibilità della giunta, i due milioni di euro in più per il settore dello spettacolo dal vivo sono stati inseriti nella legge di variazione di bilancio. È un impegno formale che abbiamo anche con l'assessore al Bilancio".

È l’annuncio di Andrea Biancareddu, assessore regionale alla Cultura che oggi ha incontrato i rappresentanti del mondo della musica, del teatro e della danza, scesi in piazza a Cagliari per chiedere attenzione alla politica dopo la bufera Covid che ha colpito duramente.

L'annuncio dell'esponente della giunta, come riportato dall’agenzia Dire, è stato accolto dall'applauso dei manifestanti.

"Mi dispiace che anche voi, come tante categorie, siate costretti a fare manifestazioni per sensibilizzarci ancora di più - le parole di Biancareddu - ma con il cuore vi dico che siamo già 'sensibili'. Purtroppo a volte non ce la facciamo ad accontentare tutti nei tempi in cui si vorrebbe. Noi non siamo come lo Stato che emette Btp, la Regione deve recuperare le risorse spostandole da altri capitoli, e questo si traduce in ritardi".

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata