La Lav, Lega italiana antivivisezione, annuncia un’azione legale contro l’abbattimento dei volatili deciso dalla Asl in seguito al focolaio di influenza aviaria scoperto al parco di Monte Urpinu.

Anche gli attivisti dell’associazione questa mattina erano presenti al sit in: “Chiediamo la sospensione degli abbattimenti. In Toscana hanno adottato la procedura dell’isolamento con monitoraggio dello stato di salute, si può adottare anche in questo caso”, spiega Roberto Corona, referente Lav per la provincia di Cagliari.

La protesta continuerà “fino a quando non ci saranno proposte delle alternative”.

