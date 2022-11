Ingressi del parco presidiati per evitare che i veterinari della Asl completino l'abbattimento degli uccelli di Monte Urpinu a Cagliari. Una trentina di manifestanti sono davanti ai cancelli di via Pietro Leo, via Vidal e viale Europa: mantengono alta l'attenzione per evitare quello che ritengono un massacro.

Dopo l'accertamento di alcuni casi di aviaria tra gli esemplari animali che popolano il parco, la Asl veterinaria ha disposto l'abbattimento degli uccelli. Sabato le prime esecuzioni e dopo la pausa di ieri oggi l'intervento dovrebbe proseguire.

I manifestanti vogliono evitare l'ulteriore "massacro". Sono stati sistemati degli striscioni: "Giù le mani dagli innocenti" e "Sanità, prevenzione ora, riabilitazione e non omicidio".

Difficile però capire se l'operazione di abbattimento andrà avanti perché le possibilità di entrare nel parco da parte del personale della Asl sono diverse nonostante i presidi. Una pattuglia della Polizia Locale sta verificando la presenza pacifica dei manifestanti davanti ai varchi. "Ci sono altre soluzioni e nessuno le ha prese in considerazione", ripetono le persone che non vogliono l'uccisione degli uccelli.

